واشنطن بوست: مجلس النواب سيجري مراجعة لسياسة إدارة ترامب تجاه السعودية

أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن "لجنة العلاقات الخارجية ب​مجلس النواب الأميركي​ ستجري مراجعة شاملة ل​سياسة​ إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ تجاه ​السعودية​"، مشيرة إلى أن "المراجعة المرتقبة في مجلس النواب قد تشمل المصالح المالية لصهر الرئيس الأميركي ​جاريد كوشنر​ مع السعودية".

وأوضحت الصحيفة أن "المراجعة التي سيجريها الديمقراطيون ستشمل طريقة تعامل إدارة ترامب مع مقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​".