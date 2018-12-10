واشنطن بوست: مجلس النواب سيجري مراجعة لسياسة إدارة ترامب تجاه السعودية

أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن "لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي ستجري مراجعة شاملة لسياسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه السعودية"، مشيرة إلى أن "المراجعة المرتقبة في مجلس النواب قد تشمل المصالح المالية لصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر مع السعودية".
وأوضحت الصحيفة أن "المراجعة التي سيجريها الديمقراطيون ستشمل طريقة تعامل إدارة ترامب مع مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".
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