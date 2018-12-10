الحجار عن رسالة عون إلى مجلس النواب: لا أعتقد أن الجو ملائم لهكذا أمور قد تعقد الوضع

ركّز عضو "كتلة المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ على أنّ "من حقّ رئيس الجمهورية أن يبعث برسالة إلى ​مجلس النواب​، لكن إذا أردنا ترجمة هذا الموضوع بال​سياسة​، فلا أعتقد أنّ الجو ملائم لهكذا أمور قد تعقّد الوضع أكثر".

ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ ""حزب الله"يعقّد ​تشكيل الحكومة​، فما دخل المجلس؟".