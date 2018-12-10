ركّز عضو "كتلة المستقبل" النائب محمد الحجار على أنّ "من حقّ رئيس الجمهورية أن يبعث برسالة إلى مجلس النواب، لكن إذا أردنا ترجمة هذا الموضوع بالسياسة، فلا أعتقد أنّ الجو ملائم لهكذا أمور قد تعقّد الوضع أكثر".
ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ ""حزب الله"يعقّد تشكيل الحكومة، فما دخل المجلس؟".
شكرا لقرائتكم خبر عن الحجار عن رسالة عون إلى مجلس النواب: لا أعتقد أن الجو ملائم لهكذا أمور قد تعقد الوضع على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .