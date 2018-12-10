خضر: مصادرة مولدات مخالفة في بعلبك غير مستغرب فلا مناطق مقفلة على الدولة

أكد محافظ ​بعلبك الهرمل​ ​بشير خضر​ ان "لا شيئ يدعو الى الاستغراب بالاجراء الذي اتخذ اليوم في ​مدينة بعلبك​ بمصادرة 6 مولدات مخالفة لأحد المواطنين وخاصة ان لا مناطق مقفلة على الدولة"، مشيرا الى "ان تمّت مصادرة المولدات لصالح ​بلدية بعلبك​، على ان يسترجعها صاحبها بعد انتهائه من تركيب العدادات"، وشدّد على ان "في حال عاد صاحب المولد وخالف قرار ​وزارة الاقتصاد​ فحينها ستتم مصادرة المولدات بشكل نهائي".

وشكر المحافظ خضر في حديث تلفزيوني، "وزارة الاقتصاد التي تحمي المواطنين من المافيات الذين يمدون ايديهم على جيوب الناس، الى ان نصبح في وضع تتمكن فيه الدولة من تأمين ​الكهرباء​ في كل ​لبنان​ 24 على 24 وحينها لا نعود بحاجة الى هذه المولدات."