سامي فتفت: حزب الله يرفض حصول عون على الثلث المعطل

أكد عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب سامي فتفت، خلال حديث تلفزيوني، أن "حزب الله يستطيع أن يقول أن لديه مشكلة مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ويريد أن يواجهه سنياً، لكنه لا يملك الجرأة على أن يقول أنه يريد مواجهة رئيس الجمهورية ميشال عون، فيلجأ للإختباء وراء العقدة السنية ويحارب بها الثلث المعطل".
ولفت فتفت إلى أن "هناك مشكلتين واضحتين وهو تمسك "حزب الله" بتوزير أحد السنّة المستقلين لمواجهة تيار "المستقبل" في مجلس النواب، وكذلك رفضهم لحصول رئيس الجمهورية على "الثلث المعطل" في الحكومة".
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