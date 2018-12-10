سامي فتفت: حزب الله يرفض حصول عون على الثلث المعطل

أكد عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب ​سامي فتفت​، خلال حديث تلفزيوني، أن "​حزب الله​ يستطيع أن يقول أن لديه مشكلة مع رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ ويريد أن يواجهه سنياً، لكنه لا يملك الجرأة على أن يقول أنه يريد مواجهة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، فيلجأ للإختباء وراء العقدة السنية ويحارب بها الثلث المعطل".

ولفت فتفت إلى أن "هناك مشكلتين واضحتين وهو تمسك "حزب الله" بتوزير أحد السنّة المستقلين لمواجهة تيار "المستقبل" في ​مجلس النواب​، وكذلك رفضهم لحصول رئيس الجمهورية على "الثلث المعطل" في الحكومة".