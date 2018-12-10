استغرب عضو تكتل "لبنان القوي" النائب حكمت ديب، القول إنّه تعليقه على أغنية الفنان راغب علامة الّتي تحمل عنوان "طار البلد" وإشارته إلى أنّ "من يقول إنّ البلد طار يجب أن يطير رأسه"، هو تعليق "داعشي"، قائلًا: "على أساس بتلبقلي الداعشية وعم سنّ سكاكين".
وأكّد في تصريح تلفزيوني "أنّه طبعًا لا يعتذر من علامة"، مشيراً إلى "أنني اعتبر أنّ البلد ليس مزحة لنأتي على سيرته لأن البلد لا يطير".
وأوضح ديب أنّ "في متن الأغنية، هناك كلمة عن الوطن والوطن رمز يسمو فوق كل انتقاد أو أغنية"، مركّزًا على أنّ كلامه "ليس تهديدًا ولكن البلد لا يطير".
شكرا لقرائتكم خبر عن ديب: لا أعتذر من راغب علامة والوطن يسمو فوق كل انتقاد والبلد لا يطير على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .