ديب: لا أعتذر من راغب علامة والوطن يسمو فوق كل انتقاد والبلد لا يطير

استغرب عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​حكمت ديب​، القول إنّه تعليقه على أغنية الفنان راغب علامة الّتي تحمل عنوان "طار البلد" وإشارته إلى أنّ "من يقول إنّ البلد طار يجب أن يطير رأسه"، هو تعليق "داعشي"، قائلًا: "على أساس بتلبقلي الداعشية وعم سنّ سكاكين".

وأكّد في تصريح تلفزيوني "أنّه طبعًا لا يعتذر من علامة"، مشيراً إلى "أنني اعتبر أنّ البلد ليس مزحة لنأتي على سيرته لأن البلد لا يطير".

وأوضح ديب أنّ "في متن الأغنية، هناك كلمة عن الوطن والوطن رمز يسمو فوق كل انتقاد أو أغنية"، مركّزًا على أنّ كلامه "ليس تهديدًا ولكن البلد لا يطير".