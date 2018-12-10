جريح بتصادم بين سيارتين داخل نفق العدلية باتجاه جسر الفيات وحركة المرور كثيفة

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي بـ"وقوع جريح نتيجة تصادم بين سيارتين داخل نفق ​العدلية​ باتجاه ​جسر الفيات​، وحركة المرور كثيفة في المحلة".

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