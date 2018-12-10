مصادر للنشرة: هناك بداية لحل مشكلة التأليف واستكمالها رهن تجاوب المعنيين

افادت مصادر مطلعة عبر "​النشرة​" بأن أجواء لقاء ​الرئيس ميشال عون​ مع رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ كانت إيجابية، والرئيس عون سيستكملها في اليومين المقبلين. ولفتت الى ان "هدف المشاورات أن يتحمل الجميع مسؤوليته والتعاون لإيجاد الحل الذي يؤدي لولادة الحكومة".

وشددت المصادر على أن "الرئيس عون يحضر منذ فترة لمبادرة تنهي الوضع القائم ويأمل أن تصل إلى خواتيم سعيدة"، لافتة إلى ان "هناك مشكلة أن هناك فريقين مختلفين حول موضوع، والرئيس سيتواصل مع كل المعنيين بالظروف التي وصلت إليه الأمور، وكما كانت أجواء الجلسة هادئة مع الحريري يؤمل أن تكون مع بقية الافرقاء".

واشارت الى أن هناك بداية لحل المشكلة واستكمالها رهن بتجاوب كل المعنيين.