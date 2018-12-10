ليتوانيا تفرض عقوبات على السعوديين المتهمين بقتل خاشقجي

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الليتوانية راسا ياكيلايتيني، خلال مؤتمر صحفي، عن فرض عقوبات على الفريق السعودي الأمني الذي قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول، مشيرة إلى أن وضع السعوديين المذكورين على قائمة العقوبات يأتي "تضامنا مع الشركاء الدوليين".
وأوضحت ياكيلايتيني أن "الإجراءات ضد الأشخاص الـ 17 اتخذت تحت ما يسمى بـ "قانون ماغنيتسكي" الليتواني الذي ينص على فرض عقوبات على أي مسؤولين ينتهكون حقوق الإنسان".
يذكر أن كلا من الولايات المتحدة وكندا كانت قد فرضتا عقوبات على الفريق السعودي لدورهم في جريمة قتل خاشقجي في تشرين الأول الماضي.
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