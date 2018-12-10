الحريري من بعبدا: هناك عدة طروحات للخروج من الازمة الحكومية

اشار رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ بعد لقائه ​الرئيس ميشال عون​ في ​بعبدا​، الى انه "تم الاتفاق على حماية ​لبنان​، وهناك عدة طروحات للخروج من الازمة الحكومية، وانا لست متشائما، وانا غدا ساسافر وبعد العودة سيستكمل الرئيس عون مشاوراته للوصول الى حلول".

اضاف "لن اتكلم في الحلول، وهناك من يريد الحكومة ان "تمشي" وهناك من لا يريد ذلك، وانا والرئيس عون نريد الحكومة".

وعن رسالة الرئيس عون الى مجلس النواب، قال "هذا الموضوع حكي فيه في السابق ومجددا، واعلم نوايا رئيس الجمهورية ولا يجب ان ننطلق من سوء النية والرئيس يريد حكومة وهذا ما يعمل عليه".