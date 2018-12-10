برلماني أوروبي: صفقة (بريكست) تم عرضها ولن يكون هناك تغييرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هشام عبد الخالق:

قال أحد أعضاء البرلمان الأوروبي المختصين بقضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، إن استراتيجية رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تحولت للعبة قط وفأر (استغماية) والتي ستفشل في إجبار الاتحاد الأوروبي على إعادة التفاوض بشأن صفقة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر فيليب لامبرتس لوكالة "أسوشيتدبرس": "على الرغم من مطالبة ماي بأنها تسعى للحصول على مزيد من التطمينات لاتفاق المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي الذي تم توقيعه بالفعل، فلن تكون هناك أي تغييرات تنتظرها في قمة الاتحاد الأوروبي يوم الخميس".

وتابع لامبرتس، نحن أخيرًا نقف مع المفاوض ميشيل بارنييه الذي كان واضحًا للغاية: إذا كنت تريد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فالصفقة على الطاولة ولن يكون هناك صفقات أخرى.

ويجب أن يوافق البرلمان الأوروبي على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أعلنت تأجيل التصويت في مجلس العموم البريطاني على اتفاق "بريكست" والذي كان مقرراً له يوم غد الثلاثاء.

وأقرت رئيسة الوزراء البريطانية بأن غالبية مجلس العموم كانت ستصوت ضد اتفاق البريكست لو تم عرضه للتصويت غدًا.

وقالت رئيسة الوزراء، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، إنها ستعود بدلًا من ذلك إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سعيًا للحصول على ضمانات على الدعم، وسبل تمكين مجلس العموم لتقديم مزيد من الضمانات.

وأضافت ماي، إذا كنتم ترغبون في استفتاء ثان فعليكم أن تكونوا صريحين لأن ذلك سيسبب تشرذم البلاد.