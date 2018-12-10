إصابة 6 مواطنين في تصادم سيارتين بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:

أصيب 6 مواطنين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعي "مصر – أسوان" في مركز ملوي جنوبي محافظة المنيا، مساء اليوم الإثنين، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم، مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بمركز ملوي.

انتقل المقدم علاء جلال، رئيس مباحث المركز، ومعاونه الأول الرائد أحمد رأفت، لفحص البلاغ، وتبين وقوع تصادم بين السيارة رقم8323 ( س .و.ب ) ملاكي، قيادة "أحمد. ا." حاصل على ليسانس آداب، وبصحبته 2 آخرين، والسيارة رقم 6193 (ن.ه.ا ) قيادة "صفوت. ف." 35 سنة، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص من مستقلي السيارتين، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.