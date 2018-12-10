وزيرة السياحة الفلسطينية: اختيار القدس عاصمة للسياحة العربية يعكس الاهتمام بمكانتها

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية (أ ش أ)

أكدت الدكتورة رولا معايعة وزيرة السياحة والآثار في دولة فلسطين، أهمية تنفيذ الاستراتيجية العربية للسياحة وتوفير الامكانيات المادية واللوجستية لتنفيذها لما له من أثر إيجابي في دفع عمليه عجلة التقدم للسياحة العربية والارتقاء به.

وقالت معايعة، في كلمتها في افتتاح فعاليات الدورة 21 العادية للمجلس الوزاري العربي للسياحة الذى انعقد اليوم بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية، إن اختيار القدس عاصمة للسياحة العربية لعام 2018 يعكس اهتمام المجلس الوزاري العربي للسياحة بمكانة القدس التاريخية والدينية وترسيخ مكانتها في الذاكرة العربية، كما يوجد اهتمام من جانب القادة العرب بمدينه القدس التي ستبقى عربية الهوية والانتماء.

وأكدت أهميه السياحة البينية ما بين الدول العربية وضرورة البدء بخطوات عملية نحوها لما له من أثر إيجابي في تنمية السياحة.