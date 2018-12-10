محافظ الغربية يشهد دورة لمناقشة التأثير البيئي للمخلفات والنفايات وأسس إدارتها

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

شهد اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية فعاليات الدورة التدريبية التي أقامها البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، تحت عنوان "التأثير البيئي.. أسس ومفاهيم إدارة المخلفات الصلبة".

تناولت الدورة تحديد الآثار البيئية المترتبة على الإدارة السيئة للنفايات والقمامة على صحة الإنسان، إضافة إلى مفاهيم ومصطلحات نظم إدارة المخلفات الصلبة وتصنيفها وإدارتها.

ركزت الدورة على المخلفات منذ القدم وتغيير منهجية نظام المخلفات الصلبة، وتجنب تولد المخلفات من الأساس، إضافة إلى تقليل المخلفات ثم إعادة استخدامها وإعادة تدويرها ثم المعالجة ثم استعادة الطاقة ثم الدفن كحل أخير.

شارك في الدورة عدد من رؤساء مراكز المدن ومديري إدارات المخلفات الصلبة على مستوى المحافظة، وتهدف الدورة إلى ثقل مهارات مديري إدارات المخلفات الصلبة بالمحافظة للتعامل الآمن والسليم مع المخلفات الصلبة والاستفادة القصوى منها.