الصين تحتج على "المعاملة اللا إنسانية" بحق مديرة هواوي التنفيذية في كندا

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين (د ب أ)

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، إن كندا انتهكت حقوق الإنسان المكفولة للمديرة التنفيذية لشركة هواوي، مينج وانزو، التي ألقي القبض عليها في مطار فانكوفر الأسبوع الماضي بناءً على طلب من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية لو كانج، إلى إخفاق كندا في إخطار بكين باحتجاز المديرة التنفيذية مينج، وفشلها في توفير الرعاية الطبية الضرورية لها كأمثلة على "معاملتها اللاإنسانية" من جانب السلطات الكندية.

وقال المتحدث باسم الخارجية: "نعتقد أن هذا التصرف غير إنساني. كما أنه ينتهك حقوقها الإنسانية".

ونوه لو كانج إلى أن كندا قد تواجه "عواقب وخيمة" إذا لم تتعامل مع هذه المسألة بشكل صحيح".

وتعاني مينج، 46 عاما، من ارتفاع ضغط الدم، وفقا لهيئة الإذاعة الكندية (سي بي سي)، وقد طلبت المديرة التنفيذية أن يتم الإفراج عنها بكفالة.

وبدأت جلسة الاستماع لدفع كفالة يوم الجمعة، ولكن لم يتم التوصل إلى قرار بشأن ما إذا كان ينبغي الإفراج عنها مقابل كفالة، وتم تأجيل المحكمة حتى يوم الاثنين.

ومن المقرر أن تبدأ جلسة الاستماع في مدينة فانكوفر في الساعة العاشرة صباحا (1800 بتوقيت جرينتش).

وألمحت وزارة العدل الأمريكية الأسبوع الماضي إلى أن مينج قد تمثل خطرا محتملا بسبب ثروتها الهائلة، قائلة إنها تمتلك سبع جوازات سفر من هونج كونج والصين ، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة الكندية.

وقالت الهيئة أيضا إن المديرة التنفيذية لهواوي تتلقى حاليا العلاج الطبي قيد الاحتجاز.

واستدعت الصين في وقت سابق كلا من سفير كندا والولايات المتحدة في بكين لمناقشة اعتقال منج.

وتواجه مينج ، التي تشغل منصب المدير المالي لشركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي"، وابنة مؤسس الشركة "رين زينجفوي" ، خطر الترحيل إلى الولايات المتحدة من كندا بتهم التآمر لارتكاب أعمال تزوير لتضليل عدد من البنوك الأمريكية بسبب تعاملاتها مع إيران.

واعتقلت مينج الأسبوع الماضي في مطار فانكوفر أثناء تغيير طائرتها من هونج كونج.

وتواجه شركة هواوي اتهامات بإرسال تكنولوجيا أمريكية المنشأ إلى إيران في انتهاك للعقوبات المستمرة من الحكومة الأمريكية على طهران.

ونفت مينج هذه المزاعم في شهادة تحت القسم، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة الكندية، وقالت إنها على استعداد على دحض هذه المزاعم في محكمة أمريكية.

وقد أدى اعتقال مينج، الذي وقع في نفس اليوم الذي التقى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينج بعد قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس لمناقشة حربهما التجارية، إلى إثارة التوترات بين بكين وواشنطن.