محكمة صينية تحظر استيراد وبيع أغلب طرز هواتف آيفون

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (د ب أ)

أعلنت شركة "كوالكوم" الأمريكية للإلكترونيات، اليوم الإثنين حصولها على حكم قضائي من إحدى المحاكم الصينية، بحظر استيراد وبيع أغلب طرز الهاتف الذكي "أيفون" الذي تنتجه "آبل" الأمريكية على خلفية نزاع قضائي حول حقوق الملكية الفكرية بين الشركتين.

وذكرت "كوالكوم إنكوربورتيد" الموجود مقرها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إن "آبل تواصل جني الأرباح من ملكيتنا الفكرية في حين ترفض تعويضنا" مضيفة أن محكمة الشعب للتحكيم في منطقة "فوشو" الصينية أصدرت حكمها لصالحها.

وقد تراجع سهم "آبل" بأكثر من 1% بعد صدور هذه الأنباء.

جاء الحكم القضائي في الوقت الذي تخوض فيه الولايات المتحدة والصين حربا تجارية رغم نجاح المحادثات بين رئيسي البلدين في التوصل إلى هدنة في هذه الحرب مطلع الشهر الحالي.

من ناحية أخرى ستعرف رئيسة الشؤون المالية في شركة معدات الاتصالات الصينية "هواوي" والمحتجزة لدى السلطات الكندية مصيرها في وقت لاحق من اليوم، حيث يمكن أن تصدر إحدى المحاكم الكندية حكمها بتسليم "مينج وانشو" إلى السلطات الأمريكية التي تتهمها بانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وكانت السلطات الكندية قد ألقت القبض على ابنة مؤسس "هواوي" في مدينة فانكوفر الكندية في وقت سابق من الشهر الحالي.