في افتتاح مدينة سبارك.. محمد بن سلمان يمنح الشعلة لطفل صغير

وكالات

منح الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي شعلة لطفل صغير، قام بمنحها بدوره لطفلة صغيرة تجلس على مركبة فضائية.

وعُرض في احتفالية بمناسبة تدشين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم ، مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك" في المنطقة الشرقية للبلاد، عرض فيلم تعريفي عن مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك).

تتولى شركة "أرامكو" النفطية السعودية العملاقة، تطوير البنية

التحتية للمدينة وتشغيلها وإدارتها وصيانتها، بالشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

والمدينة، التي يخطط لها بأن تكون مركزا عالميًا للطاقة والصناعة والتقنية، على أرض مساحتها 50 كيلو متر مربع، بين مدينتي الدمام والأحساء، وسوف يتم تطوير المدينة على ثلاث مراحل.

وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، بهذه المناسبة "مشروع المدينة يهدف إلى تعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً للطاقة، من خلال تنمية قطاع صناعات وخدمات سعودي تنافسي، على مستوى عالميٍ".

وأضاف وزير الطاقة السعودي "نسعى لأن تُصبح مدينة الملك سلمان للطاقة، مركزا عالميا للتصنيع والخدمات المرتبطة بالطاقة، ومنها أعمال التنقيب والإنتاج، وأعمال التكرير والمعالجة والتسويق، وإنتاج البتروكيميائيات من الزيت والغاز الطبيعي، وإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، وإنتاج المياه وتوزيعها ومعالجتها، والتعامل مع مياه الصرف الصحي ومعالجتها".