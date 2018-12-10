محكمة روسية تحكم بالسجن مدى الحياة على قاتل 78 ضحية

القاتل الروسي ميخائيل بوبكوف

كتب-محمد أمين زهران:

أصدرت محكمة روسية اليوم الاثنين حُكمًا بالسجن مدى الحياة على شُرطي، بعد إدانته بقتل مايزيد عن 78 ضحية معظمهم من النساء.

ونقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية عن المحكمة الروسية قولها :" إنها أدانت ميخائيل بوبكوف؛ الشرطي الروسي السابق، والذي

وُصف بأنه المُجرم الأكثر دموية في تاريخ روسيا الحديث.

واعترف القاتل الروسي، بأنه قتل أغلب ضحاياه خلال توصيله لهم في الليل بسياراته، وكشفت تحقيقات الشرطة الروسية أن مايزيد عن 10

نساء تعرضن للاغتصاب قبل قتلهن على يديه، وأنه استخدم سيارته الشخصية بتنفيذ العديد من الجرائم.

واستخدم القاتل أدوات بدائية "مطرقة كبيرة وفأس" في تنفيذ جرائمه، التي تمت جميعًا بنفس الأسلوب، وهو مغافلة الضحية وضربها بالمطرقة بمنتهى العنف، ومن ثم تشويه الجثة، ودفنها بأحد المدافن القريبة من مدينة ايركوتسك الروسية.