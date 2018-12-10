عيد لحكمت ديب: اعتذر فورا

شددت الإعلامية غادة عيد في منشور على حسابها عبر "فيسبوك" على أنه "يجب على النائب حكمت ديب ان يعتذر فورا من الفنان راغب علامة والكاتب نزار فرنسيس لان اغنية طار البلد تعبّر عن واقع حال الناس".

وأضافت:"وكأن النائب ديب السعيد يعيش في كوكب اخر ولا يشعر بهذا البؤس الذي يأسر حياة الرجال والنساء والاطفال ويهدد العائلات والكرامات. لا يشعر بالاثمان التي يدفعها المواطن اللبناني كل يوم ليبقى البلد".

وتابعت:"نعم طار البلد يا سعادة النائب ولن تستطيع لا انت ولا غيرك القضاء على روح الثورة التي بدأت تشتعل في قلوب الناس المحتاجة الى اغنية من راغب علامة ومن كل فنان لبناني اصيل. طار البلد بصفقات التراضي التي تعقد في كواليس الوزارات واولها وزارة الطاقة. طار البلد بادعاء مكافحة الفساد في وقت الانغماس والاشتراك فيه.(والفضيلة الكاذبة رذيلتان).(والقول للامام علي)".

وتوجهت الى ديب بالقول:"طار البلد لان عدد الفقراء زاد زاد زاد وعدد اليائسين تخطى حدود سياسة النعامة وتجميل الصورة"، مشددة على أن "الامل الوحيد لانقاذ البلد هو بان يستمع اهله لاغنية راغب علامة كل يوم عدة مرات علهم يثورون على القابعين في قصورهم بعد ان طيروا البلد".

وقالت لديب:"اعتذر فورا من راغب علامة ومن احاسيس ومشاعر الناس، اعتذر لانك اسأت الى الوجع والدموع والفقر والقهر، اسأت الى الدستور اللبناني الذي كفل حرية التعبير".

وبعد إعلانه عن أغنيته الجديدة "طار البلد" قبل أيام احتجاجاً على الوضع الإقتصادي والإجتماعي والأمني والسياسي في البلد، هاجم النائب حكمت ديب في حديث لقناة الـ "otv" الفنان راغب علامة. وقال:" بالإضافة لما يقوم به بعض السياسيين الغير مسؤولين وحتى أيضاً فنانيين ومسرحيات وأغاني كلها للتيئييس".

وتعليقاً على أغنية "طار البلد" للفنان راغب علامة، شدد ديب على أنه "هيدا يجب أن يطير راسو".

بدوره، رد السوبر ستار راغب علامة في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" على كلام ديب بالقول: "بوجود نواب يهددون بقطع رأسنا ويتصرفوا علنا ك دواعش.. أكيد طار البلد.. انت خفت من آغنيتي وعم تهددني.. انا ما بخاف من تهديدك لكني الآن أقدم إخبار الى فخامة الرئيس ودولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس سعد الحريري ووزارة الداخلية والآجهزة الأمنية بأن حكمت ديب هددني بقطع رأسي".