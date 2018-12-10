الحكومة: اتفاق لوقف العدائيات بدارفور منتصف يناير بالدوحة

قال مسؤول مكتب سلام دارفور، مجدي خلف الله، إن الاتفاق الذي تم بين الحكومة والممانعين بالعاصمة الألمانية برلين، يمهد لبداية جولة من التفاوض بين الأطراف على أساس وثيقة الدوحة، كاشفاً عن اتفاق لوقف العدائيات منتصف يناير المقبل.

وأكد خلف الله خلال مخاطبته مؤتمر أراضي دارفور، يوم الإثنين، بالخرطوم، جدية الحكومة في استكمال عملية السلام في مختلف ولايات دارفور من أجل تعزيز التنمية والاستقرار.

وقال إن الاستقرار الذي تشهده دارفور جاء نتيجة لمجهودات الحكومة ودولة قطر التي لها القدح المعلى في الاستقرار، من خلال الالتزام بتشييد نحو 70 قرية للعودة الطوعية، بجانب المانحين، مؤكداً على دور الإدارات الأهلية في تعزيز التعايش السلمي والمصالحات.

وشدد على أن المصالحات وبرنامج جمع السلاح، والعودة الطوعية من أهم البرامج التي تُعجل باستدامة الأمن والسلام، مشيداً بجهود مفوضية أراضي دارفور في الحفاظ على الحقوق والحواكير.

وأضاف بحسب شبكة الشروق – “لا يمكن لأحد أن يتسلط على أحد أو أن يسكن في ملك أحد، فالحواكير والأراضي ملك لمن يملكها، ولا يستغلها أحد إلا بإذنه”، قاطعاً بأن التعايش السلمي أهم مقومات إستراتيجيات السلام بدارفور.

إلى ذلك، قال مفوض أراضي دارفور محمد صالح منقو، إن أسس استخدام الأراضي في دارفور تعد من أسباب التعايش السلمي بين القبائل.

وأفاد منقو بأن المفوضية تعمل لتعزيز عملية السلام وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال وضع السياسات وتقنين الحقوق، بما يضمن استقرار المواطنين وتوطين النازحين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)