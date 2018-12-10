توقيع عقد قيام مشروع زراعي تركي بمنطقة دوبا بولاية سنار

كشفت حكومة ولاية سنار عن توقيع عقد بينها ووزارة الزراعة التركية للاستثمار فى مشروع زراعي بمساحة (60) الف فدان، فى وقت أشارت فيه إلى ترتيبات لإنشاء (7) مدن صناعية بالولاية.
وأوضح مدير الإدارة العامة للاستثمار بالولاية حسين ابراهيم في تصريح بحسب (smc) إنه تم تحديد منطقة دوبة شمال سنار لإقامة المشروع التركى للإستثمار الزراعى والحيوانى مشيراً الى أن المشروع سيدخل حيز العمل الفعلى مطلع العام المقبل.
وأضاف ابراهيم إنه تم تحديد عدد من المحليات لإقامة مدن صناعية بصورة علمية حديثة مشيراً الى ان الولاية موعودة بحزمة من الإستثمارات الإجنبية التى تصب فى مصلحة التنمية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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