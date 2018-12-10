حماية المستهلك تضبط منازلاً تصنع زيوتاً مخالفة للشروط الصحية

قال الدكتور ياسر ميرغني الأمين العام لجمعية حماية المستهلك إنه تم ضبط منازل تصنع زيوتاً بطريقة عشوائية مخالفة للاشتراطات الصحية. وأضاف ياسر في تصريحات صحفية بحسب سونا – أنه بناء على معلومات توفرت لإدارة الصحة بمحلية أمبدة وبحضور مختصين في الصحة من محلية أمبدة وفريق مباحث حماية المستهلك. وأضاف حيث تمكن الفريق الموحد لحماية المستهلك من ضبط ثلاثة منازل بمنطقة أمبدة الفيحاء تقوم بصناعة زيوت من شحوم حيوانية بطريقة عشوائية مخالفة للاشتراطات الصحية والمواصفات الصناعية تم إغلاقها بواسطة إدارة الصحة بمحلية امبدة وتم حجز 10 براميل زيوت وشحوم 700 كيلو شحوم فلت و47 برميلاً فارغاً وحوض واحد وسخان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المتهمين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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