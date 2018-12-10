كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن.. اتفاق قريب لتبادل الأسرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤول في وفد الحكومة اليمنية التي تخوض محادثات مع ميليشيا الحوثي في السويد، اليوم الإثنين، أن اتفاق تبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه في وقت سابق سيدخل مرحلة التطبيق قريباً، على أن يستكمل الشهر المقبل.

وقال مسؤول ملف الأسرى في فريق المفاوضين التابع للحكومة المعترف بها دولياً، هادي هيج، على هامش محادثات مدينة ريمبو السويدية: "هناك إجراءات، وأول إجراء هو تسليم الكشوفات (الأسماء)"، مضيفاً: "هذا التسليم سيكون آخره اليوم".

وتابع: "اتفقنا أن التسليم سيكون لمدة 48 يوماً"، ما يعني أن الاتفاق سيستكمل بشكل نهائي في يناير (كانون ثاني) المقبل في حال بدأ تبادل الأسرى خلال الأيام المقبلة.

ووقع الحوثيون والحكومة اليمنية الأسبوع الماضي، قبيل بدء محادثات السويد اتفاقاً لتبادل الأسرى بين الطرفين، يشمل الإفراج عن 1500 إلى 2000 عنصر من القوات الموالية للحكومة، و1000 إلى 1500 من المتمردين الحوثيين.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، أعلن في 16 نوفمبر الماضي، أمام مجلس الأمن الدولي أن التوصل إلى اتفاق لتبادل السجناء بات قريباً، وذلك في إطار الإجراءات التي تعزّز الثقة بين الطرفين استعداداً للمحادثات.

وبحسب هيج، فإن بين المعتقلين الذين سيتم الإفراج عنهم وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي، ومسؤول جهاز المخابرات في عدن ناصر منصور هادي شقيق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

ويخوض الطرفان منذ الخميس الماضي محادثات في السويد هي الأولى منذ 2016 في مسعى لوضع أطر تمهد الطريق لإنهاء النزاع المستمر منذ 2014.