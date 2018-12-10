كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قيادي فلسطيني: قطر تشكل كياناً سياسياً في غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم أمين سر هيئة العمل الوطني، محمود الزق، مندوب النظام القطري محمد العمادي، وتصريحاته الخاصة بطلب الدوحة إنشاء مطار في قطاع غزة بإشراف قطري إسرائيلي.

ونقل موقع "24" عن الزق قوله: إن" قطر وسفيرها العمادي يسعيان لتشكيل كيان سياسي منفصل في قطاع غزة عن الشرعية الفلسطينية، وخلق بدائل عن منظمة التحرير الفلسطينية"، لافتاً إلى أن الهدف من ذلك تمرير الصفقات المشبوهة على الشعب الفلسطيني.

وأوضح الزق، أن "قطر والعمادي يستغلان الوضع الإنساني في قطاع غزة لتمرير المخططات الأمريكية والإسرائيلية"، داعياً جامعة الدول العربية لوضع حد لتلك الممارسات ولتدخل الدوحة في الشأن الفلسطيني.

وأضاف أن "الأموال القطرية أطالت عمر الانقسام الفلسطيني وتهدف لتحويله إلى انفصال، الأمر الذي نعتبره محاولات خطيرة يجب التصدي لها فلسطينياً وعربياً".

وتابع: "قطر هي الأداة الأمريكية لتمرير صفقة القرن المشبوهة، وتنفيذ مشاريع التنازل عن الحقوق والثوابت الفلسطينية".

وأشار إلى أن المطلوب في الوقت الراهن توحيد الصف الفلسطيني والعودة للمصالحة عبر تطبيق اتفاق القاهرة 2017، مشدداً على ضرورة العمل على انجاح الدور المصري في هذا الشأن.