كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عواصف ثلجية تضرب عدة ولايات أمريكية تتسبب في إلغاء رحلات الطيران وانقطاع الكهرباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت الهيئة الوطنية الأمريكية للأرصاد الجوية اليوم أن عاصفة ثلجية ضربت عدة مناطق في جنوب وجنوب شرقي الولايات المتحدة تسببت في حوادث مرورية وانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف وإلغاء مئات الرحلات الجوية.

وأوضحت الهيئة في بيان أن سقوط الثلوج والأمطار الغزيرة في عدة ولايات أمريكية، خاصة في المناطق الواقعة في شمال غربي ولاية نورث كارولاينا وجنوب ولاية فرجينيا، يتوقع أن يستمر تساقط الثلوح لليوم الاثنين.

وقالت تقارير إن التيار الكهربائي انقطع عن حوالي 240 ألف شخص في نورث كارولاينا، وسجل أيضًا انقطاع الخدمة في أجزاء من ولايات آلاباما وجورجيا وساوث كارولاينا وتينيسي وفرجينيا.

وألغت شركات الطيران أكثر من ألف رحلة جوية بسبب الطقس ، ونصحت شركات طيران المسافرين بمراجعة مواعيد رحلاتهم قبل التوجه للمطارات.