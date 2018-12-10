أساتذة “التعاقد” ينزلون إلى الشوارع..مسيرات في مختلف الجهات والأقاليم بمطلب واحد: لا للتعاقد”!

أصدرت المكاتب الإقليمية، والجهوية، لتنسيقيات أساتذة “التعاقد”، في عدد من جهات المملكة، بلاغات بشأن الانخراط في الإضراب الوطني، المزمع خوضه، أيام 11،19،20 دجنبر الحالي، للتنديد بما وصفوه بـ”مخطط التعاقد، وسياسة الآذان الصماء، التي تنهجها الوزارة، والأكاديميات في التعاطي مع ملف المتعاقدين”.
وكشف بلاغ للتنسيقية الجهوية خنيفرة – بني ملال، توصل “اليوم24” بنسخة منه، أن المكتب الجهوي يدعو كافة نساء ورجال التعليم، خصوصا المتعاقدين، إلى الانخراط الفعلي في الإضراب الوطني، المزمع خوضه أيام 11،19،20 من شهر دجنبر الحالي، وكذا يوم الخميس 3 يناير 2019.
ودعت التنسيقية الجهوية، في خطوة لافتة للانتباه، كافة الإطارات الحقوقية، والنقابية، والسياسية، إلى تحمل مسؤوليتها، والالتفاف حول مطلب الأطر التعليمية المتعاقدة، والانخراط الفعلي في احتجاجاتهم.
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