لمجرد يترحم على حميد الزاهر-صورة

عاد الفنان المغربي سعد لمجرد ، للتفاعل مع الأحداث التي تشهدها الساحة الفنية، بعد تمتعيه بالسراح المؤقت، إذ شارك منشورا يترحم فيه على الفنان الراحل حميد الزاهر.

وشارك لمجرد على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” ، اليوم الإثنين صورة للراحل حميد الزاهر ومعها عبارة “إنا لله وإنا إليه راجعون.. الأستاذ حميد الزاهر في ذمة الله”.

هذا، ورحل الفنان حميد الزاهر لدار البقاء، صباح اليوم الاثنين عن عمر يناهز 81سنة بعد صراع طويل مع مرض.

يذكر أن لمجرد عاد للتواصل مع معجبيه على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأحد بالكشف عن موعد صدور عمله الجديد ، علما أنه حصل على السراح المؤقت يوم الأربعاء الماضي .