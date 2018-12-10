رونالدو يدعو ميسي لمغادرة إسبانيا واللعب في إيطاليا

دعا اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، غريمه التاريخي ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، للمجيء واللعب لأحد الأندية في إيطاليا لكي يستمر مسلسل التحدي بينهما، كما أكد أن نادي السيدة العجوز أفضل من ناديه السابق ريال مدريد.
وأجرى رونالدو مقابلة مع صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، وفي معرض رده على سؤال عما إذا كان يفتقد ميسي، أجاب قائلا: “لا، لقد لعبت في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال وفزت مع منتخب بلادي في الوقت الذي كان هو لا يزال فيه موجودا في إسبانيا”.
وأضاف ” ربما يحتاج لي هو بشكل أكبر، بالنسبة إلي الحياة هي التحدي، هي تروق لي ويروق لي أن أجعل الناس سعداء، أرغب في أن يأتي إلى إيطاليا يوما ما مثلما فعلت أنا، فليقبل التحدي، ولكن إذا كان هو سعيدا هناك فأنا أحترم هذا، إنه لاعب رائع وشخص جيد، هذه هي حياتي الجديدة وأنا سعيد”.
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