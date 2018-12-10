ماي تعلن تأجيل التصويت على اتفاق "بريكست"

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، تأجيل التصويت في مجلس العموم على اتفاق بريكست الذي كان مقررا غدا الثلاثاء.
وحذرت ماي خلال جلسة في البرلمان البريطاني، من أن عدم تنفيذ اتفاق بريكست سيؤدي إلى تقسيم المجتمع البريطاني، مؤكدة أن أمام البرلمان تحديا بشأن تأمين خروج ناجح من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت أنها ستتوجه إلى بروكسيل لاطلاع نظرائها الأوروبيين بتحفظات الشعب والنواب حول بعض بنود الاتفاق، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن بريكست المبرم مع الاتحاد الأوروبي يعتبر "الحل الأمثل لبريطانيا".
من جانبه أكد النائب المعارض في مجلس العموم البريطاني خلال الجلسة نفسها، أن صفقة رئيسة الوزراء بشأن بريكست لا تحظى بالدعم المطلوب من البرلمان البريطاني.
وأكد كوربن معارضته لاتفاقية ماي، داعيا رئيسة الوزراء لـ"تغييرها جذريا".
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