انت الان تتابع القصة الكاملة لـ«تحرير» بنزين 95.. هل يرتفع سعره؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق: أي تحريك فى أسعار المحروقات يتوقف على أسعار النفط العالمية.. وأسعار البنزين من الممكن أن تنخفض حال انخفاض سعر برميل النفط عالميًا.

تحرير:محمد صلاح ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٣٠ م

أثار قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الخاص بتشكيل لجنة لإعداد مقترحات تتضمن وضع أسعار لبنزين 95 وفقا للأسعار العالمية نتيجة عدم ثبات أو استقرار الأسعار العالمية لخام برنت، حالة من التساؤلات والاستفسارات لدى جموع المواطنين حول حقيقة ارتفاع أسعار بنزين 95. وفى الحقيقة أن تلك القرارات الخاصة بوضع تسعيره لبنزين 95 سيتم دراستها من قبل لجنة من وزارتى المالية والبترول لوضع آلية لكيفية تطبيق قرار التسعير الذى لم يتم تحديد موعده، مع التنويه أن أسعار بنزين 95 لن تشهد ارتفاعًا خلال الفترة الحالية بوجه خاص.

ونصت المادة الأولى على تطبيق آلية التسعير التلقائي على منتج بنزين 95 مع نهاية الشهر الحالى، في حين تضمنت المادة الثانية قصر تعديل سعر بنزين 95 المطبق عليه آلية التسعير التلقائى على الزيادة المحتملة فقط، لحين وصول سعر بيع منتج بنزين 95 بالسوق المصرى للتكلفة الفعلية لبيعه للمستهلكين. وتضمنت المادة الثالثة