انت الان تتابع موضة ألوان الملابس في 2019.. لون المرجان مصدر إلهام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - لون المرجان الحي ويسمى أيضا بـ"البرتقالي الوردي" من الألوان الأساسية في 2019، والدرجة التي يشير إليها أنها تشع بالرغبة والحيوية والطاقة، ونابعة من الطبيعة الحية.

غالبا ما نعتبر الألوان شيئا عاديا متنوعا موجود في أغلب الأشياء من حولنا، وكل ما علينا اختيار المفضل لنا منها، لكن في الحقيقة للألوان دور كبير بالحالة النفسية والمزاجية والصحية، حيث لها تأثير عميق من خلال التأثير فى الأعضاء والقدرات الذهنية والتعبيرية والسلوكية بطرق علمية مدروسة يستخدمها المتخصصون، كما يستعين بها المهتمون بالدعاية والتسويق فى الشركات والمصانع للتأثير معنويا فى الجمهور وإقناعهم بالسلعة أو الخدمة، وأعلن معهد بانتون الأمريكي للألوان "Pantone"، عن لون السنة الجديدة 2019 الذي يحمل في طياته الرغبة والنشاط.

لون المرجان الحي ويسمى أيضا بـ"البرتقالي الوردي" من الألوان الأساسية في 2019، والدرجة التي يشير إليها المعهد تشع بالرغبة والحيوية والطاقة، وتوصف الدرجة الخفيفة من اللون "16-1546 أنها نابعة من الطبيعة الحية، ووفقا لما قاله الخبراء، فإن استخدام هذه الدرجة اللونية في شبكات التواصل الاجتماعي تساعد على إلهام

لون المرجان الحي ويسمى أيضا بـ"البرتقالي الوردي" من الألوان الأساسية في 2019، والدرجة التي يشير إليها المعهد تشع بالرغبة والحيوية والطاقة، وتوصف الدرجة الخفيفة من اللون "16-1546 أنها نابعة من الطبيعة الحية، ووفقا لما قاله الخبراء، فإن استخدام هذه الدرجة اللونية في شبكات التواصل الاجتماعي تساعد على إلهام مشاعر المستخدمين. وعند استخدام تدرجات اللون البرتقالي في شبكات التواصل الاجتماعي، تعطي إحساسا بالقرب، فلون "المرجان الحي" مليء بالطاقة وشعور الاهتمام بالآخرين. النتائج التي كشف عنها المعهد، لتدرجات الألوان ليست وليدة الأيام الماضية، بل بدأ معهد بانتون الأمريكي للألوان، باختيار وتحديد التوجهات اللونية لعالم الأزياء والتصميم منذ عام 2000، وكانت الشركة قد ابتكرت نظاما موحدا لمطابقة الألوان عن طريق استخدام التقنية الرقمية، وبدأت تصدر ألبومات خاصة لعينات الألوان المختلفة وتدرجاتها. لا يقتصر الأمر على لون المرجان فقط، بل هناك مجموعة من الألوان موضة 2019: 1- الأصفر الفاتح

يُعد من ألوان الباستيل المميزة في 2019، فغالبا ما نرتدي اللون الصفر الفاقع الجريء، لكن هذه الدرجة تظهر بقوة لعام الجديد ويمكن تنسيقها مع ألوان أخرى. 2- الأخضر "لون الصبار"

تتميز نباتات الصبار الخضراء بحيوية طبيعية، مما يجعلها بيانًا واحدًا أو مظللة مع الألوان المحايدة للحصول على لون متباين غير متوقع يجعلك تنجذبين له بسهولة، إنه لون مختلف ويعجب فئة معينة من الفتيات، نظرا لغرابته، لكنه يليق كثيرا بالشتاء والربيع القادمان في 2019، لذا واكبي الموضة وجربي هذا اللون الذي يليق بدرجات البشرة المختلفة.

3- البنفسجي الغامق هذا اللون موضة شتاء 2018، ويواصل المنافسة في 2019، مجرد ارتدائه يلفت الأنظار، إنه مميز للغاية ويليق كثيرا بصاحبات البشرة البيضاء، ويناسبه حذاء بكعب متوسط لكي تكتمل أناقتك خاصة إذا فكرتِ في ارتداء ملابس بهذا اللون مساءً. 4- الأصفر المستردة

الأصفر المستردة من الألوان الدافئة إلى جانب اللون الأحمر والبرتقالي، وهذا اللون موضة هذا الشتاء مثلما كان موجودا في العام الماضي، ينافس بقوة، وبالطبع ستكونين في حاجة إلى مزج هذا اللون مع مجموعة أخرى، حيث يليق بالأسود، والأزرق والفوشيا والبني. 5- أخضر زيتوني

لا تكتمل خزانة الملابس في الطقس البارد بدون لمسة من الأخضر الزيتوني على الأقل، هذا اللون يضفي مظهر مميز بدون مبالغة، كما أنه ليس دافئًا للغاية لموسم الشتاء فقط، ولكن هذا اللون أكثر أناقة، وقد ظهرت موضة البناطيل باللون الأخضر الزيتوني ومازالت مستمرة. 6- الكحلي

وبما أن الكحلي من الألوان الداكنة، إنه مناسب تماما للشتاء وفي الغالب لديك الكثير من قطع الملابس ذات اللون الكحلي، لا تترددي في ارتدائها هذا الشتاء، هذا اللون مناسب عند دمجه مع الوان جريئة مثل المستردة و اللون الوردي والأحمر. عند القرار بشراء ملابس جديدة، ألقي نظرة كافية قبل الشراء، وبعدها اختاري ألوان الملابس التي تنضم في عالم الأزياء لعام 2019.

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