انت الان تتابع نجم تشيلسي يتحدث عن تواضع محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد حسن صيام ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:١٢ م

أشاد الدولي الأيرلندي توني كاسكارينو، نجم تشيلسي السابق بالدولي المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، بعد تألقه في مواجهة بورنموث، السبت، بالبريميرليج، حيث استعاد "صلاح" ذاكرة التهديف مجددًا مع الريدز، وتوهج في المباراة، وسجل "هاتريك" ليصعد لصدارة هدافي البريميرليج، برصيد 10 أهداف، متساويًا مع الجابوني "أوباميانج". وقال كاسكارينو في تصريحات نقلتها صحيفة "إكسبريس" البريطانية: "انظر لهدف محمد صلاح الثاني أمام بورنموث، وستعلمون لماذا أحبه؟".. "ستيف كوك مدافع بورنموث عرقله، لكنه لم يفعل مثلما يفعل 99% من اللاعبين، ولم يسقط أرضًا".

وأكمل توني كاسكارينو تصريحاته: "محمد صلاح ظل على قدميه، ثم سدد بشكل رائع على مرمى بيجوفيتش، وانحرافه البسيط أثناء التسديد ساعده في ذلك". وواصل: "صلاح يتعارض تمامًا مع الصورة النمطية للاعبي كرة القدم، إنه لا يحتفل بالأهداف بشكل مبالغ فيه، لم يخلع قميصه أو يجرى بشكل جنوني في الملعب". وأنهى: "صلاح متواضع