النائب العام يحيل رئيس مصلحة الجمارك وآخرين للجنايات

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:ياسر عبيد ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:١٠ م
المستشار نبيل صادق
أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم الإثنين، بإحالة رئيس مصلحة الجمارك السابق و6 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهام الأول بطلب وأخذ مبالغ على سبيل الرشوة مقابل أداء أعمال وظيفته واستعمال نفوذه. وباشرت نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاتها التي أسفرت عن إقرارات ثلاثة راشين وثلاثة وسطاء تمثلت في ملابس ومستلزمات منزلية وهاتف محمول وعطور إيجار سيارات قيمتها جميعًا 32 ألف ومائة جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل استعمال نفوذه للحصول من المختصين بالإدارة العامة لجمارك المنطقة الحرة والاستثمار ببورسعيد على قرارات ومزايا لصالحهما.
كما كشفت التحقيقات عن طلبه وأخذه من مالك شركة بورسعيد للمستودعات والترانزيت عطايا عينية تمثلت في ملابس له ولنجله، وأحذية ونظارتين ومستلزمات منزلية ومأكولات لنفسه قيمتها جميعًا 30 ألفًا و35 جنيهًا مقابل إصداره قرارات بترخيص مستودعات، لينتفع بها مالك شركة بورسعيد للمستودعات والترانزيت في قرار نقل رسائل
كما كشفت التحقيقات عن طلبه وأخذه من مالك شركة بورسعيد للمستودعات والترانزيت عطايا عينية تمثلت في ملابس له ولنجله، وأحذية ونظارتين ومستلزمات منزلية ومأكولات لنفسه قيمتها جميعًا 30 ألفًا و35 جنيهًا مقابل إصداره قرارات بترخيص مستودعات، لينتفع بها مالك شركة بورسعيد للمستودعات والترانزيت في قرار نقل رسائل شحنات سيراميك من جمرك العبور إلى مستودعات بالمنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بجمرك بورسعيد، ومقابل بته في طلبات بإعادة تقييم أسعار تلك الشحنات بأقل من قيمتها المقدرة سلفًا لتخفيض المستحقات عليها، وكذلك لنقلها ولإعادة تصديرها
ووجهت له النيابة العامة بالتحقيقات اتهامًا يتعلق بحصوله على كسب غير مشروع بلغ 768 ألفًا و935 جنيهًا نتيجة ارتكابه جرائم الرشوة، ومبلغ 100 ألف جنيه نتيجة استغلال صفته حال رئاسته الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد.
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