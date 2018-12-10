انت الان تتابع وزير الشباب والرياضة يستقبل والد محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:كريم مليم ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٤٦ م

استقبل أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بمكتبه اليوم صلاح غالي والد محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري. وخلال اللقاء أكد أشرف صبحي، وقوف الدولة المصرية بجانب اللاعب، مشيرًا إلى سعادته بعودة صلاح لمستواه المعهود، وتصدره هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف، مشيدًا بروح اللاعب الأخلاقية والفنية المتميزة، التي تُعد رسالة ونموذجا مشرفا لمصر يشاهده معظم جماهير العالم متمنيًا له التقدم. وأكد والد اللاعب سعادته باهتمام وزير الشباب والرياضة ومتابعته المستمرة لمحمد صلاح، مؤكدًا حرصه على إنهاء جميع المشكلات التي تواجه اللاعب.

كما بحث خلال اللقاء مع عبد العزيز البمبي، رئيس مجلس إدارة مركز شباب محمد صلاح بنجريج تطوير منشآت المركز، ووجه أشرف صبحي بتخصيص جزء من المبني الإداري كمتحف يضم تاريخ محمد صلاح. حضر اللقاء النائب سامح فتحي والنائب خالد مصباح نواب الغربية عن دائرة محمد صلاح وجمال شتية أمين صندوق مركز شباب محمد صلاح وأحمد