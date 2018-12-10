انت الان تتابع حالتا انتحار وقتل خطأ بـ«قرص الغلة» في البحيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمود عبد الصبور ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٣١ م
أقدم 3 أشخاص على الانتحار بتناول مبيدات حشرية وأقراص غلة في مركز إيتاي البارود، ووادي النطرون، وأبو المطامير، بمحافظة البحيرة. تلقى اللواء جمال الرشيدي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي، مدير المباحث الجنائية، بأنه تلقى بلاغًا من الرائد إسلام السعدني، رئيس مباحث مركز شرطة إيتاى البارود، بوصول المدعو "أحمد. هـ . م" سائق توك توك، ومقيم قرية نكلا العنب، دائرة المركز، مصاب بادعاء تسمم نتيجة تناول مادة سامة غير معلومة، وتوفى عقب وصوله.
بسؤال والدته ربة منزل، قررت بتناول نجلها المذكور قرص لمبيد حشري خاص بحفظ الغلال لمروره بحالة نفسيه سيئة بسبب خلافات أسرية مع والده. كما تبلغ لمركز شرطة وادي النطرون من مستشفى جراحات اليوم الواحد، بوصول "عبد الله. ر. س"، عامل، بمزرعة ملك "يوسف. ا"، جثة هامدة، ادعاء تناول مادة سامة بتوقيع الكشف الطبي
بسؤال والدته ربة منزل، قررت بتناول نجلها المذكور قرص لمبيد حشري خاص بحفظ الغلال لمروره بحالة نفسيه سيئة بسبب خلافات أسرية مع والده.
كما تبلغ لمركز شرطة وادي النطرون من مستشفى جراحات اليوم الواحد، بوصول "عبد الله. ر. س"، عامل، بمزرعة ملك "يوسف. ا"، جثة هامدة، ادعاء تناول مادة سامة بتوقيع الكشف الطبي على الجثة، تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية، وتوقف بعضلة القلب نتيجة تناول مادة سامة غير معلومة.
ولقيت "سها. ف. ح"، طالبة بقرية تروجا لتابعة لمركز أبو المطامير، مصرعها إثر تناولها حبوب حفظ الغلال عن طريق الخطأ، وتم نقلها لمستشفى أبو المطامير، وتوفيت عقب وصولها.
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