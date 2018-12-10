انت الان تتابع الأهلي يكتسح نجوم السادات بسباعية وديًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد حسن صيام ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٢٨ م

حقق الأهلي فوزا كبيرًا على ضيفه نجوم السادات بسبعة أهداف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت على استاد مختار التش بالجزيرة، ضمن التحضيرات لمواجهة جيما الأثيوبي بمستهل مشواره بالبطولة الإفريقية. وضع أحمد حمودي الفريق الأحمر في المقدمة محرزا الهدف الأول في الدقيقة 18، وأضاف أحمد ياسر ريان الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 30 وفي الدقيقة 35 عاد حمودي، ونجح في إحراز الهدف الثالث لفريقه في المباراة، والثاني له، ثم أضاف أحمد ياسر ريان الهدف الرابع للأهلي، والثاني له في اللقاء في الدقيقة 45، لينهي هذا الشوط بتقدم الفريق الأحمر برباعية نظيفة.

وفي الشوط الثاني دفع محمد يوسف المدير الفني المؤقت لفريق النادي الأهلي بمجموعة أخرى من اللاعبين، حيث أشرك عمرو جمال وعمرو بركات ومحمد فخري، ونجح عمرو بركات في إحراز الهدف الخامس للنادي الأهلي في الدقيقة 66، ليسجل بعده عمرو جمال الهدف السادس للمارد الأحمر في الدقيقة 75، لينهي محمد فخري البديل مسلسل أهداف