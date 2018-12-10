انت الان تتابع إحالة قاتل النقاش «ضحية الشرف» إلى «الأمراض النفسية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد الزغبي ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:١٦ م

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود محمد خلف، وعضوية كل من المستشار محمد خيري، والمستشار وائل إسماعيل عرابي، وأمانة سر رمضان مصطفى نصر الله، إحالة المتهم "و. م. ا" محام، 39 عامًا، إلى مستشفى المعمورة للأمراض العصبية والنفسية، للكشف عليه لاتهامه بقتل المجني عليه "م. ا. ا" بشاطئ أبو يوسف بالعجمي. تعود القضية رقم 22831 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة الدخيلة، والمقيدة كلي برقم 845 غرب الإسكندرية، عندما تلقى مدير الأمن، إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة ووفاة المجني عليه "م. ا. ا" نقاش على يد المدعو "و. م. ا" محام بشاطئ أبو يوسف دائرة القسم.

وكشفت تحريات مباحث قسم شرطة الدخيلة، وقوع مشادة كلامية بين المدعو "و . م . ا" والمجني عليه "م . ا . ا"، بسبب قيام المتهم بمعاكسة زوجة المجني عليه، في شاطئ أبو يوسف تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بالضرب بسلاح أبيض سكين كانت بحوزته، محدثا إصابته التي أودت بحياتة، في الحال، وحاول