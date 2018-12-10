انت الان تتابع حبس 7 من ضباط قسم الهرم لـ«تعذيب متهم حتى الموت» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:ياسر عبيد ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:١٠ م

ارشيفية

أجلت الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، برئاسة المستشار محمد نصر، اليوم الإثنين، نظر محاكمة 8 شرطيين بقسم شرطة الهرم، لاتهامهم بتعذيب محتجز حتى الموت لجلسة 14 يناير المقبل، لاستكمال سماع الشهود، كما أمرت بحبس 7 ضباط منهم على ذمة القضية، وضبط وإحضار آخر. المتهمون في القضية، هم: "بهاء الدين. م"، 47 سنة، مفتش مباحث فرقة الهرم، والمقدم "عصام. ن"، 43 سنة، وكيل مباحث شرطة الأهرام، والرائد "عمرو. ا"، 38 سنة رئيس مباحث قسم الهرم، والنقيب "طارق. م"، 28 سنة معاون مباحث، والنقيب "هاني. م" 28 سنة معاون مباحث، والنقيب "محمد. ا" 30 سنة".

كشفت التحقيقات، أن رجال المباحث كانوا قد ألقوا القبض على أحد الأشخاص، بعد الاشتباه به في ارتكاب جريمة قتل جدته "ربة منزل وجدت مقتولة" داخل منزلها، وتبين سرقة مصوغاتها الذهبية وقيدوه وتناوبوا تكرار التعدي عليه أثناء فترة احتجازه باستخدام عصا وصواعق كهربائية بمواضع شتى في عموم جسده. وذكر تقرير الطب الشرعي،