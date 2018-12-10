انت الان تتابع دكتوراه فخرية لسلطان بن سلمان من الأكاديمية البحرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد مجلي ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٠٧ م

منحت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية، درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم الاجتماعية تقديرًا لدوره المتميز في دعم السياحة والتراث والطيران وذوي الاحتياجات الخاصة في المنطقة العربية. وأشاد بن سلمان، بدور الأكاديمية العربية لتحقيق الريادة والتميز في مجالات التعليم الجامعي وخدمة المجتمع والبحث العلمي خلال فاعليات الدورة الـ21 للمجلس الوزاري العربي للسياحة.

ويعد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود أول رائد فضاء عربي "ديسكفري 1985"، وحصل على درجة الماجستير في العلوم المجتمعية والسياسية من جامعة سيراكيوز بالولايات المتحدة الأمريكية، ويمتلك خبرة عملية ومهنية في مجالات السياحة والتراث والطيران. ويترأس الأمير سلطان، اللجنة التوجيهية لخطة تنمية الاستراتيجية