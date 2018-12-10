انت الان تتابع علاج الرشح عند الأطفال.. المشروبات الساخنة تساعدك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - في حالة إصابة طفلك بالرشح فإن تناول المشروبات الساخنة مفيدا في بعض الأحيان، ولا تعتمدي على العصائر الباردة، فالمشروبات الساخنة قادرة على فتح المسالك الهوائية

يستيقظ طفلك مصابا بالرشح نتيجة نزلات البرد والتعرض لتيارات الهواء في فصل الشتاء، ستجدين مزاجه سيئا ولا يستطيع السيطرة على مشكلات الأنف، والسبب في الرشح زيادة نفاذية الأوعية الدموية في الأنف، وهذا يسمح لتسرب السائل في الممرات الأنفية، و يحدث سيلان الأنف عادة مع أول يومين إلى ثلاثة أيام بعد الإصابة بفيروس نزلات البرد، وبالطبع أنتِ في حاجة إلى علاج الرشح عند طفلك في أقصر وقت، ويمكنك ذلك من خلال علاجات منزلية سهلة اعرفيها حسبما ذكرها موقع Healthline.

التهاب الأنف التحسسي سبب موسمي لوجود سيلان في الأنف الذي يحدث بسبب الاستجابة الالتهابية للجسم نتيجة لحبوب اللقاح الموجودة في الهواء من: النباتات المزهرة والأشجار والأعشاب الضارة، كما أن التعرض للهواء البارد يؤدي إلى تجفيف الأغشية المخاطية مما يؤدي إلى تغيير توازن السوائل في الممرات الأنفية، وهذا التغيير

التهاب الأنف التحسسي سبب موسمي لوجود سيلان في الأنف الذي يحدث بسبب الاستجابة الالتهابية للجسم نتيجة لحبوب اللقاح الموجودة في الهواء من: النباتات المزهرة والأشجار والأعشاب الضارة، كما أن التعرض للهواء البارد يؤدي إلى تجفيف الأغشية المخاطية مما يؤدي إلى تغيير توازن السوائل في الممرات الأنفية، وهذا التغيير يسبب سلسلة من الاستجابة الالتهابية وردود فعل من الجهاز التنفسي مما يؤدي إلى الرشح.. اعرفي أهم العلاجات البسيطة للزكام عند الرضع. إذا كنتِ تفضلين استخدام العلاجات الطبيعية لطفلك، فهناك الكثير من الخيارات التي يمكن أن تساعد:



1- شرب الكثير من السوائل

يمكن أن يساعد شرب السوائل وبقاء الجسم رطبا في التعامل مع رشح الأنف، إذا كان لدى طفلك أعراض احتقان الأنف، وهذا الأمر يضمن أن المخاط في الجيوب الأنفية يسهل عليك أن تطرده، ولكن تقليل السوائل يجعل المخاط سميكًا ولزجًا، مما يضيق الأنف أكثر، والماء أفضل السوائل التي تساعد طفلك على الشفاء.. يهمك أن تعرفي مشروبات ساخنة بديلة لأدوية البرد والإنفلونزا. 2- المشروبات الساخنة

في حالة إصابة طفلك بالرشح فإن تناول المشروبات الساخنة مفيدا في بعض الأحيان، ولا تعتمدي على العصائر الباردة حتى وإن كان يفضلها في الشتاء، فالمشروبات الساخنة قادرة على فتح المسالك الهوائية نتيجة البخار والحرارة الناتجين عن المشروب.. يهمك أن تعرفي طرق التعامل مع طفلك المصاب بالبرد. قد تحتوي بعض أنواع شاي الأعشاب مضادات للالتهاب والهيستامين مثل البابونج ، والزنجبيل، والنعناع، لذا حضري لطفلك كوبا من شاي الأعشاب وأجعليه يستنشق البخار قبل الشرب، والتهاب الحلق غالبا ما يصاحب سيلان الأنف، لذا فإن شرب الشاي العشبي الساخن يمكن أن يساعد في تهدئة التهاب الحلق أيضا.. اعرفي فوائد الشاي الأبيض إذا كنتِ تجربيه لأول مرة. 3- حمام ساخن

في هذه الفترة، طفلك بحاجة إلى الراحة والاسترخاء في الليالي الشتوية الباردة، في تلك الحالة يمكنك أن تجعليه يأخذ حماما ساخنا، فهذا الدش يساعد في تخفيف سيلان الأنف والانسداد، هناك فوائد أخرى للحمام الساخن.. اعرفيها من هنا. - نصائح عامة:

1- من أكثر الأجزاء المزعجة من وجود الرشح هو فرك الجلد عن طريق مسحه باستمرار، ولكن قد يؤدي استخدام المناديل الناعمة المستخلصة من الزيت إلى تهدئة الجلد ومنع حدوث مزيد من التهيج. 2- استخدمي لطفلك العلاجات الأكثر فعالية قبل النوم، فالنوم ضروري للمزاج والصحة العامة، وليس أقلها عندما يتعافى من البرد.. اقرئي أيضا: بجانب الحماية من الإنفلونزا.. 8 فوائد أخرى للبرتقال. هناك العديد من العلاجات المنزلية التي يمكن لطفلك الحصول عليها للتخلص من سيلان الأنف دون دواء، ولكن كوني على علم أن هذه العلاجات لا تخلص طفلك من البرد أو العدوى الفيروسية لكنها تمنحه الراحة فقط.. يهمك أن تعرفي الأطعمة التي تقوي مناعة طفلك. إذا كانت حالة طفلك بائسة لدرجة أنه لا يستطيع الأكل أو الشرب وتظهر عليه علامات الجفاف، إذن حان الوقت للذهاب إلى الطبيب.

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