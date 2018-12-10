كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجار الله: إيران والحوثيين خسروا الحرب فى اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الكاتب الكويتى، أحمد الجار الله، رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، إن إيران والحوثيين، خسروا الحرب في اليمن، مشددا على أن الجيش الشرعى حاصر إيران والحوثيين فى بقعة صغيرة من جغرافية اليمن الكبيرة.
وكتب الجار الله على "تويتر" قائلا: "اليمن انتهت أربع سنوات حرب شرسة، حرب ذخيرة وحرب عقول إيران وحوثييها، هم من خسر الحرب، الجيش الشرعى والتحالف الذى خسروه الوقت وأكلاف الحرب لكنهم حاصروا إيران وجيشها الحوثى فى بقعة صغيرة من جغرافية اليمن الكبيرة إيران وحوثييها لم يصلوا إلي قصور قادة دول مجلس التعاون ومساكن شعوبها".
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