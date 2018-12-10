كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن اللبناني يحبط هجومين إرهابيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، اليوم الإثنين، إحباط مؤامرة لمتشددين مقرهم سوريا لشن هجومين هذا العام ضد أماكن عبادة ومواقع للجيش اللبناني.

وكشف في مؤتمر صحفي تلفزيوني عن عملية أمنيّة أنجزتها شعبة المعلومات وأُطلق عليها اسم "الجبنة القاتلة".

وأضاف إنه تم التخطيط للهجومين من محافظة إدلب السورية التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة وتم تحديد موعدهما ليتزامنا مع الانتخابات العامة اللبنانية التي جرت في مايو الماضي.

وأوضح أن شعبة المعلومات كشفت محاولة تهريب متفجرات إلى لبنان بعد مراقبة سوري لـ10 أشهر، كان يتواصل مع قيادته في إدلب، وجرى تغيير هذه القيادة مرّتين، معلناً عن أنّه "فوجئ بأنّ مصدر توجيه العمليات هو إدلب إذ لم نكن نظنّ أنّ فيها مركزاً للعمليات".

وقال إن قوات الأمن الداخلي اللبنانية رصدت الخطة وأحبطتها وإن البلاد ما زالت آمنة للمواطنين والزائرين.