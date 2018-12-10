بوريطة “مطلوب” في البرلمان لكشف تفاصيل لقاء جنيف

وجه النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، طلبا عاجلا إلى رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، من أجل عقد اجتماع عاجل للجنة بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة.

الطلب، الذي أحاله القيادي في حزب الجرار على رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، يهدف إلى إطلاع وزير الخارجية والتعاون ناصر بوريطة نواب الأمة على مضمون وأجواء وخلاصات المحادثات المباشرة التي جرت لأول مرة بين الوفد المغربي والجزائري والموريتاني وممثلي جبهة البوليساريو، بجنيف السويسرية، وذلك يومي 5 و6 دجنبر 2018 برعاية الأمم المتحدة.

وكان مصدر دبلوماسي مسؤول صرح لـ”اليوم 24″، بعد انتهاء محادثات جنيف حول الصحراء المغربية، التي جمعت بقرار أممي كلا من المغرب والجزائر وموريتانيا وانفصاليي “البوليساريو” على مائدة مستديرة امتدت ليومين متتاليين، أنه خلال المحادثات يلتزم المغرب بالعملية السياسية ويدعم المبعوث الشخصي، في ما يخص تنظيم المائدة المستديرة الثانية، المزمع عقدها خلال الثلث الأول من عام 2019، “حسب التشكيلة والإطار نفسيهما”.

واعتبر المصدر ذاته أن “المغرب ليس مستعدا للانخراط في مباحثات عقيمة، ويعتبر أن هذا سيكون مضيعة للوقت بالنسبة إلى المجتمع الدولي، وكذا لن يكون في صالح التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع”.