أنقرة تعلن عن خيبة أملها إزاء رد الجبير بشأن خاشقجي

أعربت الرئاسة التركية عن خيبة أملها إزاء رد الخارجية السعودية على الطلب التركي تسليم المسؤولين عن قتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية باسطنبول في أكتوبر الماضي.

وقال مدير الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون إن مطالب تركيا بتسليم قتلة الصحفي جمال خاشقجي كانت “فرصة جيدة” بالنسبة للرياض لتظهر للعالم بأسره استعدادها للكشف عن جميع تفاصيل الجريمة.

واعتبر المسؤول التركي أن رفض الرياض هذا الطلب يصب في مصلحة الجهات التي تتهم السعودية بمحاولة التستر على الجريمة.

وأضاف المسؤول أن القنصل السعودي العام متورط في جريمة قتل الصحفي خاشقجي.

وجدد ألتون الدعوة لإجراء تحقيق دولي في مقتل خاشقجي، مشيرا إلى أن ذلك يتجاوب مع مصالح المجتمع الدولي كله.

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد أكد أن السعودية لن تسلم أيا من مواطنيها لتركيا، التي طالبت بتسليم المسؤولين عن قتل خاشقجي.