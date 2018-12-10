بنكيران: موقفي من متابعة حامي الدين هو نفسه موقف الرميد..اتصلت به وهنأته على ذلك

في أول تعليق له على قضية متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، دعم عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، ما صرح به وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في الموضوع.
وقال بنكيران، في تصريح لموقع شبيبة البيجيدي، معلقاعلى قرار متابعة حامي الدين بتهمة “المساهمة في قتل الطالب اليساري عيسى آيت الجيد”: “موقفي هو موقف الأستاذ المصطفى الرميد من قضية متابعة حامي الدين”، واتصلت بالرميد وهنأته على موقفه.
وعبر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، عن غضبه واندهاشه من إعادة محاكمة حامي الدين في قضية تمت تبرئته منها، وهو الغضب الذي بلغ حد حديثه عن الردة والنكوص والانقلاب في مسار العدالة في المغرب، متوعدا: “لن نسكت أبدا”، وذلك في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية في “فيسبوك”.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس قرر، يوم الجمعة الماضي، متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري عيسى آيت الجيد.
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