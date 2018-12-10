وري، ظهر اليوم الاثنين، في مقبرة الشهداء في الدارالبيضاء، جثمان والدة عبد الحق الخيام، المدير العام للمكتب المركزي للتحقيقات القضائية “البسيج”، التي أسلمت الروح إلى باريها، يوم أمس الأحد، في إحدى المصحات الخاصة في العاصمة الاقتصادية.
وشيع جثمان الراحلة من منزلها في حي الإدريسية في منطقة درب السلطان، بحضور أبنائها، على رأسهم عبد الحق الخيام، الذي تلقى التعازي في وفاة والدته.
وحضر جنازة والدة الخيام كل من والي مدينة الدارالبيضاء، عبد لكبير زهود، ووالي أمن المدينة، حميد البحري، وناجيم بنسامي، وكيل الملك في محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء.
وكان، أيضا من بين الحاضرين في الجنازة كل من الممثل، حسن فلان، ولاعب فريق الرجاء السابق، مروان أبو شروان، وعبد الإله أكرم، رئيس فريق الوداد البيضاوي، وعبد السلام حانات، الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي.
شكرا لقرائتكم خبر عن في مشهد مؤثر..الخيام يحمل نعش والدته ويتقدم مشيعي جنازتها من بيتها في “درب السلطان”-فيديو على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم 24 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم 24 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .