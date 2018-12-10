هيلاري كلينتون وبيونسي وشاروخان.. مشاهير عالميون في زفاف ابنة مليادير هندي – صور

يحتفل نجوم عالميون، من مختلف الجنسيات، بزفاف إيشا أمباني، ابنة الثري الهندي، “موكيش أمباني”، ورجل الأعمال “أناند بيرامال”، منذ أول أمس السبت.
والتحقت النجمة الأمريكية “بيونسي” مساء أمس الأحد، بالاحتفالات، المستمرة إلى غاية يوم غد الأربعاء، والتي حضرها النجم الهندي “شاروخان”، والسياسية الأمريكية “هيلاري كلينتون”.
وحضر في الاحتفالات نفسها المغني الأمريكي “نيك جوناس”، وزوجته الممثلة الهندية “بريانكا شوبرا”، اللذان تزوجا، في بداية الشهر الجاري، في الهند.
يذكر أن ثروة والد العروس “موكيش أمباني” تقدر بأكثر من 43 مليار دولار.
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