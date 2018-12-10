الفنانون يخذلون حميد الزاهر بعد وفاته

غاب الفنانون المغاربة عن تقديم واجب العزاء لأسرة الفنان الراحل حميد الزاهر، اليوم الاثنين، واقتصر الحضور على أقارب الراحل وجيرانه.

ويشيع جثمان الفنان الراحل بعد صلاة العصر من يومه الاثنين بمقبرة باب دكالة بمدينة مراكش.

ورحل صاحب أغنية “لالة فاطمة” إلى دار البقاء، صباح اليوم، بعد معاناة طويلة مع المرض، عن عمر يناهز 81 سنة.

هذا، واشتكى ابن حميد الزاهر، في تصريح سابق لـ”اليوم24″، من عدم زيارة والده من قبل الفنانين المغاربة في فترة مرضه، باستثناء المغني الشعبي طهور.