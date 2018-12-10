سفراء الكرة المغربية يخوضون نهاية هذا الأسبوع مباريات الدور الأول – البرنامج والقنوات

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن مواعيد إقامة الدور الأول من منافساتي عصبة الأبطال الإفريقية وكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والتي ستنطلق نهاية الأسبوع الجاري، بإقامة مباريات الذهاب.

وبخوصوص منافسات عصبة الأبطال الإفريقية، والتي سيمثل فيها المغرب بفريقي الوداد البيضاوي واتحاد طنجة، فإن هذا الأخير سيخوض مباراة الذهاب التي ستجمعه بشبيبة الساورة الجزائري، يوم السبت المقبل على الساعة إلا الربع بالتوقيت المغربي بالجزائر، وستنقل هذه المباراة مباشرة على قناة الرياضية، وفي نفس اليوم سيستقبل الوداد فريق جاراف داكار السينيغالي، على الساعة السابعة عشية.

وفي منافسة كأس الاتحاد الإفريقي، سيواجه الرجاء البيضاوي مبيري الغابوني، يوم الأحد القادم على الساعة السابعة مساءً بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، وفي اليوم ذاته وعلى الساعة الخامسة عصرا، سيستقبل النهضة البركانية فريق الاتحاد الليبي.

أما حسنية أكادير، فسيستقبل فريق جينيراسيون فوت السينيغالي، يوم الجمعة المقبلة على الساعة الثامنة، وستنقبل جميع هذه المباريات فضائيا على قناة “الرياضية”