الأردن: اعتقال إعلامي بعد نشر صورة مسيئة للمسيح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت السلطات الأردنية، اليوم الإثنين، الإعلامي محمد الوكيل ومحررة تعمل في موقعه الإلكتروني "الوكيل"، بعد نشر صورة اعتبرها البعض مسيئة لشخص السيد المسيح، وسط الجدل الذي أثارته الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر موقع "الوكيل"، الأسبوع الماضي، على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك"، صورة شهيرة تجمع المسيح بتلاميذه، في "العشاء الأخير"، لكن أُضيفت عليها بعض التفاصيل، في سبيل الدعابة ربما.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الأخيرة، في الأردن بشكل خاص، بانتقادات كبيرة وجهها المستخدمون للقائمين على موقع "الوكيل"، وأُثيرت نقاشات كثيرة حول موضوع "الإساءة الدينية"، بمقابل حريّة التعبير عن الرأي.

وقالت وسائل إعلام أردنية، إن المدعي العام وجه تهمة "إثارة النعرات الطائفية" للإعلامي محمد وكيل، استنادا إلى مادة في قانون العقوبات.

وتنص المادة على أن "كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة"، ويُعاقب مرتكب هذا العمل بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات ويُغرم بما لا يزيد عن مائتي دينار أردني.

فيما أُثير جدلا إضافيا على اعتقال الإعلاميين بسبب الصورة، حيث رفض البعض خطوة السلطات، فيما أيدها البعض الآخر لاعتبارها مسا في الرموز الدينية.