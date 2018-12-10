غزة: 19 إصابة في قمع الاحتلال للمسير البحري الـ19

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 19 فلسطينيا بإصابات متفاوتة في شمالي قطاع غزة، مساء اليوم الإثنين، في قمع قوات الاحتلال للمسير البحري الـ19 الذي ينظم أسبوعيا مساء كل يوم إثنين.

وكان قد انطلق المسير البحري لكسر الحصار، الذي شارك فيه 20 قاربا، بالتزامن بمشاركة الآلاف من أبناء قطاع غزة في مظاهرة قرب السياج الحدودي الفاصل.

وعلم أن 19 متظاهرا قد أصيبوا، بينهم 11 أصيبوا بالرصاص الحي، والباقي نتيجة إطلاق الغاز.

يشار إلى أنه يحتشد آلاف الفلسطينيين في كل يوم إثنين من كل أسبوع لمساندة المسير البحري الذي أطلقته هيئة الحراك الوطني منذ أكثر من شهرين ضمن الفعاليات السلمية المطالبة بحق العودة وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

وأطلقت هيئة الحراك الوطني قبل نحو ثلاثة أشهر عدة رحلات بحرية نحو العالم الخارجي والحدود الشمالية للقطاع، في محاولةٍ لكسر الحصار البحري عن قطاع غزة، إلا أن الاحتلال يقمع المشاركين فيها، ويعمل على إفشالها واعتقال من على متنها.

يذكر أنه منذ 30 آذار/مارس الماضي ينظّم الفلسطينيون مظاهرات سلمية في مخيمات العودة شرقي محافظات قطاع غزة الخمس؛ للمطالبة بحق العودة وكسر الحصار.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، فإن اعتداءات قوات الاحتلال على المتظاهرين السلميين أسفرت عن استشهاد أكثر من 220 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 22 ألفًا بجراح متفاوتة.